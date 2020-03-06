فرقاطة أوكرانية تطلق النار في البحر الأسود... فيديو

كانت السفينة تتدرب على إطلاق النار وتدمير المخربين المحتملين.

أجرت القوات البحرية الأوكرانية على متن الفرقاطة "غيتمان ساغايدتشني"، تدريبات لمدة يومين في البحر الأسود بإطلاق النار، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأطلقت الفرقاطة النار من مدفعية أ كيه-100 في حقل التدريب البحري، وكذلك مدفعية أ كيه-630 ذات الست سبطانات.

دمر طاقم فرقاطة "غيتمان ساغايدتشني" الأهداف على الماء واليابسة، التي تحاكي العدو الافتراضي.