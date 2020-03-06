بوينغ تعرض مشروعا لمروحية حربية واعدة... فيديو

قدمت شركة "بوينغ كوربوريشن" مشروعا لمروحية استطلاع عالية السرعة، ستشارك في منافسة Future Attack Aircraft (FARA) (منافسة لأفضل طائرة جديدة للجيش الأمريكي)، ستحل الطائرة الفائزة بالمناقصة محل نصف المروحيات الهجومية الرئيسية AH-64، المعروفة باسم "أباتشي"، في المستقبل.

وفقًا لموقع The Drive ، تحتوي الطائرة على مروحة رئيسية بست شفرات ومروحة خلفية بأربع شفرات ومروحة أخرى للدفع بأربع شفرات. سيتم تجهيز المروحية بمحرك توربيني General Electric Е901. ستكون الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 عقدة.

سوف يتم تجهيز المروحية بمقصورات داخلية للذخيرة على جانبي بدن الطائرة، ومدفعية في الجزء الأمامي عيار 20 ملم.

ومن بين المنافسين في المشروع، كل من Raider X من شركة Sikorsky و Invictus من شركة Bell.

وفقًا لبوابة Defence News، يجب أن تبدأ النماذج الأولية في إطار برنامج FARA بالطيران بحلول عام 2023، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.