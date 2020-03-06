"مي-24" تحلق على علو منخفض للغاية... فيديو من قمرة القيادة

وتم تصوير الفيديو من قمرة القيادة ونشرته قناة Fighterbomber عبر "يوتيوب".

وتحلق مي-24 لبعض الوقت، وتهبط على الطريق الذي تسير عليه السيارات. والمروحية تحلق على علو منخفض جدا، بحيث يبدو أنها تسير بسرعة عالية على الأرض.

وفي الوقت نفسه، كما هو موضح في التفسيرات للفيديو، في ظروف القتال، فإن الطيران بهذه السرعة والارتفاع يقلل بشكل كبير من خطر أن تسقطها أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات العدو.

أصبحت "مي-24" أول مروحية سوفيتية والثانية في العالم بعد المروحية AN-1 "Cobra" القتالية المتخصصة. لديها العديد من التعديلات، تصدر إلى العديد من البلدان. تُستخدم المروحية في تنفيذ مهام متعددة - الإنزال، الدعم الناري، تدمير القوى العاملة والمركبات المدرعة ونقاط إطلاق النار، نقل البضائع وإجلاء الجرحى. وتخدم في جيوش أكثر من 50 دولة.