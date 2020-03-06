البحرية اليابانية تحصل على الغواصة "أوريو"

استلمت القوات البحرية اليابانية الغواصة الحادية عشرة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوريو" من فئة "سوريو"، أقيم الحفل في 5 مارس/آذار 2020 في حوض بناء السفن لشركة Mitsubishi Heavy Industries في كوبي.

غواصة "أوريو"، التي تم نقلها إلى الأسطول الياباني، هي الحادية عشرة في سلسلة من الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء من فئة "سوريو"، والتي يتم بناؤها من قبل شركتين في آن واحد - Mitsubishi Heavy Industries و Kawasaki Heavy Industries. في الوقت نفسه، تقوم شركة Mitsubishi ببناء العدد الفردي من الغواصات و شركة Kawasaki العدد الزوجي.

تم تطوير "أوريو" في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتم إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2018. تم تطوير آخر غواصة من السلسلة "توريو"، في يناير 2017، وتم إطلاقها في نوفمبر 2019. من المقرر تسليمها في مارس 2021، بحسب موقع "توب وار".

طول الغواصة 84 متر وعرضها 9.1 متر وارتفاعها 10.5 متر وسعتها 2950/4100 طن وطاقمهت 65 شخصا.

الغواصة مزودة بمحطة توليد كهرباء رئيسية تتكون من محركين ديزل Kawasaki 12V 25/25SB وأربع محطات طاقة V4-275R من تصيميم شركة Kawasaki Kockums. سرعتها القصوى تحت الماء 20 عقدة وفوق الماء 12 عقدة.

التسلح: ستة أنابيب طوربيد طولها 533 مم مزودة بطوربيدات "من النوع 89" ، و "من النوع 80" ، وصواريخ مضادة للسفن UGM-84C "هاربون".