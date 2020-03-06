تسجيل
14:43 GMT06 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    ديريفاتسيا

    تطهير السماء...ما إمكانيات مدفعية "ديريفاتسيا" الروسية الواعدة

    © Photo / Uralvagonzavod
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104421/40/1044214045.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202003061044787716-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/

    إطلاق سريع ودقيق وبعيد المدى – سيتم هذا العام ولأول مرة في العرض العسكري بذكرى النصر، تقديم أحدث نظام مدفعي للدفاع الجوي ذاتي الدفع "ديريفاتسيا-بي في أو". عندما يجتاز هذا النظام اختبارات الحكومة ويدخل الخدمة، ستزداد قدرات الدفاع الجوي العسكري لصد التهديدات الجوية بشكل كبير.

    وتتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن المدفعية ذاتية الدفع "ديريفاتسيا-بي في أو" وإمكانياتها ولماذا هذا النظام خطير.

    على هيكل بي إم بي-3

    بدأ الحديث عن مشروع مدفعية جديدة ذاتية الدفع في عام 2017 في معرض "آرميا". وتم عرض نموذج لمدفعية المستقبل أمام المشاركين وضيوف المنتدى. وعرضت كمعدن في "آرميا-2019". النظام عبارة عن هيكل على أساس بي إم بي-3، ومزودة بوحدة قتالية مع مدفع عيار 57 ملم. معدل إطلاق النار - 120 طلقة في الدقيقة الواحدة، السرعة الأولية للقذيفة - ألف متر في الثانية، المدى - حتى عشرة كيلومترات، الذخيرة - 148 طلقة. "ديريفاتسيا" قادرة على ضرب الأجسام على ارتفاع 4.5 ألف متر. من الجدير بالذكر أنه تم استخدام مدفع مضاد للطائرات تم تحديثه بعمق أ زي بي-57، تم تطويره في الأربعينيات من القرن الماضي.

    الوحدة القتالية غير مأهولة ويمكن التحكم فيها عن بعد، مما يزيد بشكل كبير من بقاء طاقم من ثلاثة أشخاص، سائق وموجه المدفع وقائد، على قيد الحياة. وتشمل أجهزة الكشف والتتبع نظام بصري إلكتروني، والذي يوفر رؤية دائرية مع القدرة على مراقبة قطاعات فردية. يمكن لطاقم المدفعية اكتشاف هدف بحجم 2.3/2.3 متر على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات.

    يسمح هيكل بي إم بي-3 للنظام العمل مع وحدات القوات البرية وتغطيتها أثناء تحركها أو في المعركة.

    تبلغ سرعة المدفعية 70 كيلو مترا في الساعة على الطريق السري، ولديها احتياطي طاقة 600 كيلومتر ويمكنها التغلب على حواجز المياه. يمكن للدروع الأمامية الصمود في وجه قذيفة خارقة للدروع عيارها 30 مم من مسافة 200 متر، ويعكس السقف والجوانب رصاصة عيار 12.7 ملم من مسافة مماثلة. وإذا كان هناك حاجة، يمكن تثبيت وحدات الحماية الديناميكية عليها.

    تهديدات الطائرات المسيرة

    من المتوقع أن تحل "ديريفاتسيا" محل المدفعية "شيلكا" القديمة، وكذلك إضافة إلى المنظومة المدفعية الصاروخية "تونغونسكو" و "بانتسر". إن النظامين الأخيرين، على الرغم من أنهما يعتبران حديثين، لكن من دون دعم، من الصعب عليهما مقاومة التهديدات من الجو - القدرات النارية عيار 30 ملم ليست كافية لضرب الأهداف بثقة على مسافات بعيدة. ومن الخصائص الرئيسية للمدفعية الحديثة للدفاع الجوي هي المدى البعيد.

    وقال فيكتور موراخوفسكي، رئيس تحرير مجلة "أرسنال أوتيتشيستفو" لوكالة "سبوتنيك": "يرتبط اختيار عيار "ديريفاتسيا" بالغرض الرئيسي - مكافحة الطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة قادرة على ضرب الأهداف على مسافة عدة كيلومترات، ومنذ وقت ليس ببعيد، قامت ريبر الأمريكية من مسافة بعيدة بقتل رئيس فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الجنرال سليماني، والآن تركيا تستخدم طائرات تحمل أسلحة بعيدة المدى فوق إدلب، ومن مسافات بعيدة تهاجم هذه الطائرات، والذخيرة من عيار 23 و 30 مم غير فعالة في مثل هذه الحالات".

    وفقًا للخبير، فإن عيار 57 ملم يسمح بتغطية منطقة استخدام أسلحة الطائرات المسيرة عالية الدقة. ويمكن ل"ديريفاتسيا" تدمير حاملات الأسلحة قبل إطلاقها. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القذائف الجديدة خصائص التي يستحيل بفضلها ضربها بالعيارات الصغيرة - على وجه الخصوص ، طورت ذخيرة قابلة لتعديل مسار الطيران لضرب الهدف مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العيار 57 ملم يوسع مجال التدمير بشظايا، مما يبسط تدمير الطائرات المسيرة الصغيرة.

    ويؤكد الخبير قائلاً: "ترتبط خصائص "ديريفاتسيا-بي في أو" بالتطور السريع للطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة. تستخدم الطائرات المسيرة على نطاق واسع في جميع النقاط الساخنة، كما يحدث على سبيل المثال في سوريا. ومع ذلك، فإن النظام الجديد قادر على مكافحة الأهداف الأخرى - الصواريخ الموجهة والقنابل الجوية. وطائرات العدو والمروحيات، ويمكن للنظام  أيضًا إسقاط صاروخ كروز بعيد المدى إذا كان طريقه يمر عبر المناطق التي يغطيها، وأخيراً، يجب أن نفهم أن المدفعية ذاتية الدفع الجديدة ستستخدم في المناطق التكتيكية، حيث يحتمل وقوع اشتباك مباشر مع القوات البرية للعدو. وكذلك في هذه الحالة يمكنها ضرب الأهداف الأرضية. وهي تملك ذخيرة خارقة للدروع لهذه الحالات.

    انظر أيضا:

    اختبار أحدث مركبة قتالية روسية "ديريفاتسيا"...فيديو
    نموذج أولي لأحدث منظومة مدفعية روسية مضادة للطائرات "ديريفاتسيا – بي في أو"
    الكلمات الدلالية:
    مدفعية, سلاح روسيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص A350-900 التابعة لشركة الطيران آيروفلوت الروسية، 4 مارس 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    رونالدينيو لم يستطع خداع شرطة باراغواي
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك