"طلسم" يحول مقاتلة "ميغ-29إس إم" إلى طائرة خفية

أفادت معلومات عن تجهيز مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري من طراز "ميغ-29إس إم" بتقنية "طلسم".

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن تقنية "طلسم" التي تصنعها شركة "أبورونيه إينيتسياتيفي" البيلاروسية تحمي الطائرات الحربية من صواريخ جو – جو وأرض – جو.

صورة مميزة لمقاتلة MIG-29 تابعة لسلاح الجو السوري .. pic.twitter.com/4lQx54fn7y — Encyclopedia of Syrian military (@Syr_Mil_Wik) August 19, 2019

​كما توفر هذه التقنية المسماة بـ"تقنية الإخفاء" الحماية للطائرات المجاورة غير المزودة بالحماية ضد الصواريخ المضادة للطائرات.

ويمكن تركيب "تقنية الإخفاء" أيضا في طائرات"سو-25" و"سو-30" و"ياك-130".