البنتاغون يخطط لتسليم أوكرانيا رادار وسفن دورية

أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بخطط وزارة الدفاع الأمريكية لتزويد أوكرانيا بمحطات رادار مضادة للمدفعية وقوارب دورية ومعدات أخرى مقابل 125 مليون دولار.

وفقًا لمصادر القناة التلفزيونية في الكونغرس وإدارة الولايات المتحدة، إن هذا سيكون نصف المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا بمبلغ 250 مليون دولار. يخطط البنتاغون لتزويد كييف برادارات مضادة للمدفعية وقوارب دورية مارك السادس ("مارك 6"). ولم يتم تحديد التواريخ.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون إن "وزارة الدفاع لا تعلق على أو تؤكد تخصيص المساعدات الأمنية التي ينظر فيها الكونغرس".

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تم تسليم ثلاثة رادارات AN/TPQ-48A LCMR لوزارة الدفاع الأوكرانية.