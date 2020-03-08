طائرات تايفون تابعة للقوات الجوية البريطانية ترافق مقاتلة روسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية البريطانية أرسلت مقاتلات من طراز تايفون لمرافقة طائرة روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "أقلعت اليوم مقاتلات تايفون ل بالتنسيق مع حلف الناتو، لمرافقة طائرة روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية سابقا ومرارا، بأن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك الحدود الجوية للدول الأخرى.

ولا تدخل الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي البريطاني؛ حيث تنتهي جميع حالات المرافقة دون حوادث.