غواصة حربية أمريكية تقتحم الجليد... فيديو

ووفقا للبحرية الأمريكية، ستستمر المناورات لمدة 3 أسابيع، ويُظهر مقطع الفيديو الغواصة من طراز "لوس أنجلوس" وهي تكسر الغطاء الجليدي الذي يغطي بحر بيوفورت في شمال ألاسكا.

ويقدر سمك الغطاء الجليدي بحوالي 40 سم، حيث يظهر مقطع الفيديو كيف يخرج أفراد الطاقم من الغواصة بينما ينظف آخرون سطحها.

وقال نائب الأدميرال داريل كودل، "القطب الشمالي عبارة عن ممر استراتيجي محتمل (بين الهند والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة).. ويجب أن تكون القوات البحرية على استعداد والتدريب على ظروف القطب الشمالي لضمان قدرتها على حماية مصالح الأمن القومي وتوازن القوى في أوروبا ومنطقة المحيط الهادي الهندي".

في سياق آخر، أفادت مجلة أمريكية بفقدان أحدث غواصة أمريكية لطلاء الإخفاء جزئيًا.