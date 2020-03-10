صحيفة صينية تصف غواصات "بوري" "بوحش البحر" الروسي

صرح محللون صينيون بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت الدولة الروسية مناطق شاسعة، وجيشا كبيرا، وكذلك إمكانات تشكيل قوة عظمى. بالإضافة إلى ذلك، أخذت الدولة على عاتقها دفع الديون السوفيتية، وفقدت أيضًا عددًا كبيرًا من أحواض بناء السفن الموجودة سابقًا في أراضي جمهوريات الاتحاد.

أثّر انهيار الاتحاد السوفيتي على بناء السفن الروسية بشدة، حيث انتقل عدد كبير من مواقع الإنتاج إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة. على وجه الخصوص، ذهب العديد من أحواض بناء السفن إلى أوكرانيا. في سياق هذا الموقف، واجهت البلاد مسألة كيفية تطوير القوات البحرية.

احتاجت روسيا الاتحادية إلى سفن قادرة على المنافسة على قدم المساواة مع الأسطول الأمريكي الضخم، بما في ذلك حاملات الطائرات. نتيجة لذلك، تم العثور على حل جيد وفعال للغاية. تم التركيز على أسطول الغواصات.

وقال المحللون الصينيون: "يتطور أسطول الغواصات الروسي بشكل أسرع من البلدان الأخرى. إنه يمكن القول إن الغواصات الروسية هي من بين الأفضل في العالم".

حاليا، هناك عدة أنواع من الغواصات تعمل بنشاط في روسيا، ومع ذلك، فإن غواصات مشروع 955 بوري تستحق الاهتمام الأكبر. وفقا للخبراء العسكريين، هذه الغواصات متفوقة في معظم النواحي على الغواصات الأمريكية أوهايو.

وأضاف المحللون الصينيون: "غواصات بوري تبدو وكأنها وحش البحر الرهيب مع سعة 24000 طن مع 16 صاروخا نوويا".

يبلغ طول الغواصة من مشروع بوري 170 مترا وعرض أقصى 13.5 متر. هذا هو وحش البحر العملاق مجهز بمفاعل نووي. كسلاح، تستخدم هذه الغواصة صواريخ بولافا الباليستية مع أقصى مدى طيران يصل إلى 9300 كم. إنه حقًا سلاح رهيب لا توجد حماية ضده، حسب الصحيفة.