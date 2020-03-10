الولايات المتحدة تطور غواصة قادرة على الهجوم دون أمر

عرض مطورو الولايات المتحدة غواصة غير مأهولة من مشروعCLAWS ، والتي بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تقرر الهجوم دون تدخل بشري.

يتم تقديم الغواصة في الوثائق كنظام سلاح تحت الماء مستقل للاستخدام السري. من المفترض أن تدخل الغواصة الجديدة الخدمة في عام 2023، وفقًا لموقع New Scientist.

تجدر الإشارة إلى أن السلاح سيسمح بإزالة الألغام تحت الماء ووضع المسار الأمثل.

في فبراير/شباط، أعلنت التقارير أن واشنطن ستزود غواصات الهجوم فرجينيا بصواريخ تفوق سرعة الصوت بحلول عام 2028. يُقترح إدراج هذا في الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021 (ستبدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020).