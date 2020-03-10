"سو-24" تضرب مواقع "العدو"... فيديو

شارك في الرحلة جميع موظفي الطيران والهندسة في فوج الطيران في المنطقة العسكرية الجنوبية.

أجريت مناورات تكتيكية للقاذفات الروسية في مقاطعة فولغوغراد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وقالت الخدمة الصحفية إنه خلال المناورات، قامت طواقم قاذفات "سو-24إم" بضرب أهداف أرضية، تحاكي مدرعات ومطارات عسكرية للعدو.

بالإضافة إلى ذلك، قام الطيارون بمناورات قتالية ، وتدربوا على أساليب تجنب الدفاع الجوي، والمناورة أثناء الابتعاد عن الطائرات المقاتلة، وهبطوا أيضًا في مطار غير مألوف.

وجرت الرحلات الجوية على ارتفاع يتراوح بين 200 و 7 آلاف متر بسرعة تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة. خلال التدريبات، قام الطاقم بأكثر من 20 طلعة جوية، ونفذ حوالي 100 عملية إطلاق لصواريخ وقنابل الطائرات غير الموجهة.

سو-24 : هي قاذفة خط المواجهة التكتيكية السوفيتية والروسية. تحتوي الطائرة على جناح اجتياح عكسي، لذلك تتمكن من تحقيق سرعة عالية بدرجة كافية في الإقلاع والهبوط. أصبحت سو-24 أول طائرة تعمل في جميع الأحوال الجوية في الاتحاد السوفيتي.