"سو-24" تضرب مواقع "العدو"... فيديو

أجريت مناورات تكتيكية للقاذفات الروسية في مقاطعة فولغوغراد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية.
وقالت الخدمة الصحفية إنه خلال المناورات، قامت طواقم قاذفات "سو-24إم" بضرب أهداف أرضية، تحاكي مدرعات ومطارات عسكرية للعدو.
بالإضافة إلى ذلك، قام الطيارون بمناورات قتالية ، وتدربوا على أساليب تجنب الدفاع الجوي، والمناورة أثناء الابتعاد عن الطائرات المقاتلة، وهبطوا أيضًا في مطار غير مألوف.
وجرت الرحلات الجوية على ارتفاع يتراوح بين 200 و 7 آلاف متر بسرعة تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة. خلال التدريبات، قام الطاقم بأكثر من 20 طلعة جوية، ونفذ حوالي 100 عملية إطلاق لصواريخ وقنابل الطائرات غير الموجهة.
سو-24 : هي قاذفة خط المواجهة التكتيكية السوفيتية والروسية. تحتوي الطائرة على جناح اجتياح عكسي، لذلك تتمكن من تحقيق سرعة عالية بدرجة كافية في الإقلاع والهبوط. أصبحت سو-24 أول طائرة تعمل في جميع الأحوال الجوية في الاتحاد السوفيتي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)