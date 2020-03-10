طاقم أسطول المحيط الهادئ يطلق الصواريخ في كامتشاتكا...فيديو

قامت أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ بإطلاق الصواريخ وإطلاق النار من المدفعية قبالة ساحل كامتشاتكا. خلال المناورات، صدت السفن الصاروخية والمضادة للغواصات هجومًا جويًا من قبل عدو افتراضي.

تم إطلاق الصواريخ الهدف التي تحاكي رحلة صواريخ كروز المضادة للسفن. وثم تم إطلاق النار عليها باستخدام صواريخ مضادة من مجمع "أوسا" للدفاع عن النفس. كما ضربت الصواريخ المضادة أهدافا على سطح البحر. في المجموع، تم تنفيذ عشر عمليات إطلاق صواريخ.

كما أطلقت السفن النيران من المدفعية أ كيه-176 عيار 76 ملم وأ كيه-630 على أهداف جوية وساحلية وبحرية. كما هاجمت إحدى السفن الصغيرة المضادة للغواصات غواصة عدو افتراضي بقنابل.