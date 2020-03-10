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    الصواريخ على أسلاك... ما خطورة المنظومات المحمولة على الكتف

    © Sputnik . Murad Said
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    أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة على الكتف والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية غيرت أساليب القتال لجميع القوات. يعد الطاقم من اثنين أو ثلاثة مقاتلين يستخدمون "أنبوبا" تهديدًا خطيرًا حتى بالنسبة للدبابات الثقيلة.

    على مر السنين، تحسنت النظم، وتغير استخدامها القتالي، وزاد اختراقها للدروع. اليوم، هذه الأسلحة في جيوش جميع الدول المتقدمة. تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن قدراتها.

    ثلاثة أجيال

    أول أنظمة مضادة للدبابات كاملة تم تطويرها واختبارها من قبل الألمان. في 1943-1944، في مؤسسة Ruhrstal، تم إنشاء مجمعX-7 Rotkephen . لم يكن من الممكن إكمال المشروع وبدأ الإنتاج الضخم بسبب هزيمة ألمانيا في الحرب، ومع ذلك، فقد تم اختبار المجمع في ظروف القتال وثبت أنه سلاح فعال إلى حد ما.

    الجيل الأول

    تألفت X-7 من قاذفة محمولة قابلة للطي مع معدات تحكم وآلية إطلاق، بالإضافة إلى الصاروخ نفسه. بعد الإطلاق، يتم التحكم في الذخيرة بواسطة سلكين معزولين. يتم توجيه الصاروخ بصريًا بواسطة ذخيرة خطاطة في الخلف باستخدام عصا تحكم. يمكن لمشغل X-7 أن يضرب دبابة للعدو على مسافة تصل إلى 1200 متر. كان اختراق الصاروخ - 200 مليمتر - كافيا لتعطيل أي معدات في ذلك الوقت.

    عادة ما يتم تقسيم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات بعد الحرب إلى ثلاثة أجيال. الأول يشمل، على سبيل المثال، الأنظمة المضادة للدبابات السوفيتية "ماليوتكا" و SS Nord الفرنسية. الميزة الرئيسية هي التحكم اليدوي بالكامل. يقوم المشغل بتوجيه الذخيرة بعصا التحكم على السلك، ونقل الأوامر "يسار" ، "يمين" ، "أعلى" ، "أسفل" حتى يصل إلى الهدف. تتطلب المنظومات من هذا الجيل طاقم عالي المهارات. بالإضافة إلى ذلك، لمنع ملامسة الأسلاك بعناصر التضاريس، يجب أن يكون المشغل في خط الرؤية المباشر للهدف وفوق التشويش المحتمل. وهذا يجعل المشغل عرضة للخطر.

    صاروخ ماليوتكا المضاد للدبابات
    © Sputnik . Ekaterina Tshesnokova
    صاروخ "ماليوتكا" المضاد للدبابات

    الجيل الثاني

    الجيل الثاني هو منظومات مع نظام التوجيه شبه التلقائي. لم يعد المشغل بحاجة إلى التحكم يدويًا في الصاروخ – فقط يجب توجيه إلى الهدف. يتم تنفيذ تتبع الذخيرة وإصدار الأوامر من قِبل التشغيل الآلي للقاذفة. يقود الجيل الثاني من الأنظمة المضادة للدبابات صاروخًا عبر قناة راديو أو أشعة ليزر، على الرغم من وجود أنظمة "سلكية" أيضًا. تم تبسيط عمل المشغل إلى حد كبير، وتقلصت متطلبات مؤهلاته. لذلك، تستخدم هذه المجمعات على نطاق واسع في المناطق الساخنة في جميع أنحاء العالم. يشمل الجيل الثاني "فاغوت" و"ميتيس" و"كونكورس" و"كورنيت" الروسية والسوفيتية و"تاو" الأمريكية و"ميلان-2" الفرنسية.

    الجيل الثالث

    مبدأ الجيل الثالث من المنظومات المحمولة على الكتف "أطلق وانسى": إنها صواريخ مزودة بأنظمة توجيه أوتوماتيكية بالكامل. بعد بدء التشغيل، يمكن للمشغل مغادرة الموضع - ستجد الذخيرة بنفسها الهدف وتضربه. يتم تنفيذ الإرشادات إما عن طريق الإضاءة باستخدام أشعة ليزر أو صاروخ موجه برادار نشط أو شبه نشط بالأشعة تحت الحمراء. تعمل هذه الأنظمة المضادة للدبابات منذ التسعينيات ولا تزال أكثر الأسلحة المضادة للدبابات تطوراً. منها "جافيلين" الأمريكية والإسرائيلية "سبايك" والهندية "ناغ" وغيرها.

    منظومة صواريخ جافلين
    © AFP 2020 / DOD
    منظومة صواريخ جافلين
    منظومة "كورنيت"

    في الوقت الحالي، وفقا لخصائصها، فإن منظومة "كورنيت" ليس لها مثيل في العالم.

    قاذفة الصواريخ: يمكن أن تكون محمولة أو مثبتة على وسائل مختلفة. الصاروخ موجه ومضاد للدبابات، مختلف المدى والرؤوس الحربية.

    ارتفاع قاذفة الصواريخ قابل للضبط، الأمر الذي يسمح بإطلاق النار من وضعيات مختلفة: مستلقيا، جالسا، من المخبأ.

    إمكانية تثبيت مشهد التصوير الحراري على منظومة الصواريخ، المؤلف من وحدة ضوئية إلكترونية وأجهزة التحكم ونظام التبريد.

    يبلغ وزن قاذفة الصواريخ 25 كغ، وتثبت بسهولة على أي وسائط متنقلة.

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    الكلمات الدلالية:
    صواريخ, سلاح روسيا, كورنيت
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