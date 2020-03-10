أردوغان يعلن تدمير ثماني منظومات "بانتسير" في إدلب

أعلن الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية دمرت ثماني منظومات صاروخية مدفعية للدفاع الجوي "بانتسير" في سوريا.

وفقًا لـ CNN Turk ، أشار الرئيس التركي إلى وجود "منظومات" روسية في الجمهورية السورية. وأضاف أردوغان أن ثمانية من هذه المنشآت دمرت في إدلب.

وقال أردوغان، في وقت سابق، إنه اقترح إدارة حقول النفط السورية في شمال البلاد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقا له، هذا ضروري للمساعدة الاقتصادية لدمشق.

جرت مفاوضات بين بوتين وأردوغان حول تسوية سلمية للوضع في محافظة إدلب في موسكو في 5 مارس/آذار. تحدث الرؤساء على انفراد لمدة ثلاث ساعات، وبعد ذلك أجريت مفاوضات مع الوفود. تمكنت الأطراف من الاتفاق على تدابير لحل الوضع في سوريا.

في ليلة 6 مارس، دخل نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إدلب. في الوقت نفسه، أعلن الجانب الروسي وجود انتهاكات من قبل المسلحين. ومع ذلك، تؤكد تركيا عدم وجود أي انتهاكات.