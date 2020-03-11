مروحية "الصياد الليلي" تثبت فعاليتها في تدمير دبابات العدو

قالت صحيفة إن مروحيات "مي-28إن" أثبتت قدرتها على تدمير دبابات العدو في ظروف القتال الحقيقي.

وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن مقطع الفيديو الذي التقط في منطقة تدمر في سوريا قبل 3 أعوام يُظهر قيام مروحية "مي-28إن" بمهاجمة دبابة إرهابيي "داعش". وأطلقت المروحية صاروخا عندما كانت على بعد 5500 متر عن الدبابة وتجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة. ووقع انفجار شديد عندما أصاب الصاروخ الدبابة.

Mi-28 VKS working on the T-55 of ISIS in the “cross hair” with ATAKA ATGM , Palmyra 2017 #Syria pic.twitter.com/DqVFyEqNfp — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) March 7, 2020

​وتصنع روسيا مروحيات "مي-28إن". وتعتبر صواريخ "أتاكا في" سلاحا أساسيا لمروحية "مي-28إن". ويقدر صاروخ "أتاكا في" على إصابة مختلف الأهداف على بعد 6000 متر. ويستطيع صاروخ "أتاكا في" اختراق درع سمكه 800 ملم. وتوجد نسخة مطوّرة من هذا الصاروخ تقدر على اختراق درع سمكه 950 ملم، ويبلغ مداها 10000 متر.

وقد ظهرت في روسيا مروحية معدلة من طراز "مي-28" هي "مي-28إن إم". وتم تزويدها بصاروخ قادر على تدمير دبابة العدو على بعد 25 كيلومترا.