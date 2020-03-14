طائرة "تو-142" الروسية تحلق فوق معسكر للجيش الأمريكي...فيديو

حلقت طائرتان روسيتان من طراز "تو –142" المضادة للغواصات فوق معسكر عسكري أمريكي في القطب الشمالي، حسبما ذكرت بوابة بوبيلولار ميكانيكس.

وقع الحادث في 9 مارس/ أذار. قامت طائرة تو-142 الروسية برحلة مخطط لها مسبقا فوق المياه الدولية لبحر بوفورت في منطقة ألاسكا.

وفقًا للبوابة، في هذا المكان يوجد المعسكر العسكري الأمريكي Seadragon ، الذي أقيم للتدريبات في أوائل مارس.

أرسلت قيادة أمريكا الشمالية للدفاع الجوي (نوراد) مقاتلات F-22 و CF-18، لمرافقة الطائرات الروسية، وفقا لNORAD ، اقتربت الطائرة من ساحل ألاسكا على مسافة حوالي مائة كيلومتر. بقيت أربع ساعات في الجو.

في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن العديد من عمليات التدريب للطائرة الروسية تو-142. هكذا، في بداية الشهر، أبلغت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي عن التدريبات مع القصف في بحر اليابان، وفي نهاية فبراير/ شباط تم الإبلاغ عن رحلة تدريب طائرتين فوق المياه المحايدة للبحر النرويجي وبارنتس.