"تو-142" تحلق فوق المحيط الهادئ والقطب الشمالي...فيديو

ويظهر في الفيديو مقاتلات "ميغ-31بي إم" التي ترافق الطائرات المضادة للدبابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن طواقم تو-142 تدربوا على مهارات الطيران في مواقع غير محددة وتنسيق الإجراءات عند الطيران في ظروف عدم وجود الملاحة اللاسلكية الأرضية.

وأكدت الوزارة أن الرحلة تمت وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.