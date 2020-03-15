أسطول البحر الأسود يحصل على مروحية جديدة

بفضل المروحيات، يستطيع الجيش الروسي اكتشاف أي هدف على مسافة كبيرة باستخدام نظام التعرف الخاص.

أفاد موقع "صنع لدينا" أن أسطول البحر الأسود الروسي حصل على تعزيزات للطيران. عبارة عن مجموعة من مروحيات ك-31 إر الجديدة، التي دخلت خدمة البحرية الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث المروحيات لها ميزات استطلاع فريدة، بفضلها يمكن للجيش الآن تنفيذ عمليات معقدة بالقرب من العدو.

"كا-31 إر" هي مروحية استطلاع تستخدم نظام رادار خاص، يمكن للأجهزة المركبة على المروحية مراقبة البحر الأسود بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن معدات "كا-31 إر" يمكنها "مسح" التضاريس من الجو، حيث سيتلقى المتخصصون العسكريون بيانات لبناء خريطة رادار تفصيلية عالية الوضوح يتم تحديد جميع الأهداف والأهداف المحتملة للعدو.

وقال الطيار، إيغور نيكراسوف: "إن الخاصية الرئيسية هي، بالطبع، الكشف وتحديد الأهداف السطحية والسفن، وكذلك الكشف عن الأهداف الجوية والأهداف الجوية الصغيرة، أي الطائرات والطائرات المسيرة والأهداف الصغيرة وصواريخ كروز وما شابه".

بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع الخاص المثبت على بدن كا-31إر لا يسمح فقط بالتعرف على أهداف العدو المختلفة وتحديده لتوجيه ضربة صاروخية إلى النقطة الرئيسية في السفينة الرائدة، ولكن أيضًا يجعل المروحية نفسها غير مرئية للعدو.