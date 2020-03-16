روسيا تسلم الهند "إس-400" قبل نهاية عام 2024

سيتم تسليم الفوج الأول من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" إلى الهند قبل نهاية عام 2021.

أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف أن الهند ستحصل على كامل منظومة "إس-400" (تريومف) قبل نهاية عام 2024.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شوغاييف قوله: "العقد ينفذ حسب المواعيد المحددة. سيتم إرسال الفوج الأول قبل نهاية عام 2021. وسيتم تسليم كل المنظومات قبل نهاية عام 2024".

كما لم يستبعد شوغاييف إمكانية الإرسال المبكر لأنظمة الدفاع الجوي باتفاق الطرفين. ووفقًا له، لا يتم النظر في مسألة إنتاج "إس-400" في الهند.

ووقعت روسيا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل الهند على أول فوج في سبتمبر/ أيلول 2021.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية مضادة للطيران ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

يصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كم، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كم، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.