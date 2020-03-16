تركيا قد تشارك في إنتاج "إس-400"

أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن مسألة شراء تركيا للدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الجوي"إس-400" من روسيا لا تزال أمرا مهما.

وقال شوغاييف لوسائل إعلام روسية: "نحن نناقش أجزاء المنظومة ومواعيد الإرسال وأمور أخرى".

ويعتقد شوغاييف أنه في المستقبل المنظور سيتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وأشار شوغاييف إلى أن إرسال الدفعة الثانية من إس-400 تعني مشاركة تركيا في الإنتاج. ولم يكشف عن تفاصيل آخرى وأشار إلى أن هذا لن يؤدي إلى أي مخاطر وأضرار للمصالح الوطنية الروسية.

هذا وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في أنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا، ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.