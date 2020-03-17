خبير: تركيا تحتل مراكز متقدمة باستيراد الأسلحة الروسية

أشار مدير مركز دراسات السوق الاستراتيجية إيفان كونوفالوف، إلى أن تركيا هي واحدة من أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الروسية.

وأضاف كونوفالوف: "من الواضح أن تركيا دخلت ضمن أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الروسية بفضل عقد الشراء لمنظومة "إس 400"، فهذا العقد مكلف للغاية.

وتابع كونوفالوف: "لم تقم تركيا بأي عمليات شراء جادة، لكن عقد شراء منظومة "إس 400" غيّر الوضع، وهناك احتمال توسيع التعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا، نظرا لأن الأتراك لم يتلقوا المقاتلات الأمريكية "إف 35"، فإنهم يفكرون في شراء مقاتلاتنا من طراز "سو 35"، وهذا يؤهل تركيا للاحتفاظ بمكانتها في أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الروسية.

وقال دميتري شوغيف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا الاتحادية، العام الماضي، إن تركيا دخلت لأول مرة إلى أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الروسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شوغيف، قوله: "للمرة الأولى دخلت تركيا أكبر خمسة مستوردين للأسلحة العام الماضي. وإجمالا ، تم توقيع عقود بقيمة 17 مليار دولار في 2019".

وأشار إلى أن أكبر المستوردين، إلى جانب تركيا، هم حاليا الهند والصين ومصر. لم يتم تسمية البلد المستورد الخامس.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في أنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئياً.

وفي منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتراجع عن شراء "إس-400" لأنها في شراكة استراتيجية مع روسيا. ومع ذلك، لم يستبعد أنه سيفكر في الحصول على مجمعات باتريوت الأمريكية إذا قدمت الولايات المتحدة الشروط الملائمة لذلك.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا، ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.