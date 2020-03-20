روسيا تختبر إطلاق صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية من على متن غواصات

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن غواصات الأسطول الشمالي الروسي تعتزم تنفيذ عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية من تحت المياه، في الخريف المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "من المقرر إجراء في ربيع القادم، تجربة ثانية، ولكن التجربة الأولى هذا العام ستتم من الأدميرال جورشكوف، الاختبارات ستستمر".

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تعزيز قدرات القوات البحرية الروسية تعتمد، إلى حد كبير، على دخول فرقاطات وغواصات مجهزة لاستخدام صواريخ "تسيركون" الخدمة في الأسطول الحربي.

وأكد مدير قسم منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الأربعاء، أن اختبار روسيا لصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، كونه مرحلة اعتيادية في الصناعات العسكرية.