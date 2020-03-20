شركة أمريكية تتفاخر بتدمير "إس-400" و"توبول-إم"... فيديو

نشرت شركة "لوكهيد مارتن" العسكرية الأمريكية الصناعية على منصة "يوتيوب" فيديو عن عمل قسم "سكونك ووركس"، الذي يشارك في أكثر الاختراعات سرية.

وفقا لموقع "ديفانس"، فيظهر في مقطع فيديو بالرسوم المتحركة تدمير نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "توبول-إم" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-400".

يقول الفيديو أنه تم القضاء على الأهداف بمساعدة صاروخ كروز، الذي تم توجيهه عن طريق مقاتلات وطائرات دون طيار وطائرات الإنذار المبكر والإدارة.

وغالبًا ما ينشرون في الولايات المتحدة مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة توضح تدمير أنظمة الأسلحة الروسية، حيث نشرت، في فبراير/ شباط، الشركة المصنعة الأمريكية لطائرات الهليكوبتر "بيل" فيديو يظهر إصابة دبابة "أرماتا تي-14" الروسية.

وعلى الرغن من ذلك، لم يعجب مستخدمي الشبكات الاجتماعية التسجيل. وتذكر بعضهم بأن الأمريكيين لم يتمكنوا من كسب حرب فيتنام، لذا من الأفضل أن ينسوا المعارك مع روسيا. ولقد تم حذف الفيديو لاحقًا.