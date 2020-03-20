فرقاطة "أدميرال إسين" الروسية تجري مناورة عسكرية في البحر المتوسط

نفذت فرقاطة "أدميرال إسين" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي مناورة عسكرية استخدمت فيها صواريخ "كاليبر" في منطقة البحر المتوسط.

وتسلمت وكالة "سبوتنيك" بيانا عن المناورة جاء فيه "وفقا لخطة التدريب القتالي، قامت الفرقاطة أدميرال إسين بمناورة عسكرية كان هدفها تحسين تكتيكات قتال السفينة من خلال استخدام أسلحة الدفاع الجوي ومنها صواريخ كاليبر."

وأضاف البيان: "قام طاقم السفينة بعملية تشويش لتشكيل غطاء للمناورة العسكرية وعملت مروحيات عسكرية من طراز "كا-27" على مراقبة المناورة في المنطقة وحمايتها".

يذكر أن فرقاطة الأدميرال إسين هي سفينة مسلحة بثمانية قاذفات لصواريخ "كاليبر" حيث يمكنها أن تصيب هذه أهدافا سطحية وساحلية وتحت الماء على مسافة تصل إلى 2.6 ألف كم.

ومن الجدير ذكره أن فرقاطة "أدميرال إسين" شاركت في مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث قصفت مواقع الإرهابيين بصواريخ "كاليبر".