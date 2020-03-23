تقوم بدور بطولي في مكافحة كورونا… 7 معلومات عن الطائرة الصينية "واي 20"

تعتمد الجيوش الكبرى على طائرات الشحن العسكري العملاقة بصورة أساسية، في توفير الدعم اللوجستي للقوات المحاربة، إضافة إلى دور بعضها في إعادة تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو.

تعد طائرة النقل العسكري الصينية "واي - 20"، واحدة من أضخم طائرات النقل العسكري في العالم، وكان لها دور بطولي في جهود الجيش الصيني لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي ظهر في مدينة ووهان نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

تقول المجلة: "بينما كان الدور الأساسي لتلك الطائرة، هو تزويد الطائرات الشبحية الصينية بالوقود في الجو لزيادة مداها القتالي، فإن تلك الطائرة كان لها دور محوري في نقل المهمات الطبية بسرعة كبيرة إلى منطقة ووهان، وبدأت مشاركتها بفاعلية في تلك العملية منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي".

أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي، 7 معلومات عن الطائرة الصينية "واي - 20":

1- هي أول طائرة شحن عسكري ثقيلة يتم تطويرها في الصين، مشيرا إلى أنها دخلت الخدمة عام 2018، ويتكون طاقمها من 3 أفراد، ويصل طولها إلى 47 مترا.

2- تصل المسافة بين جناحي الطائرة إلى 45 مترا، وارتفاعها 15 مترا، ويصل وزنها فارغة إلى 100 طن، ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 220 طن.

3- يمكن للطائرة الصينية أن تقلع وتهبط على ممرات قصيرة، وهو ما يعد ميزة عندما يتم استخدامها في عمليات الدعم اللوجستي في مناطق لا يوجد بها مطارات مخصصة للطائرات الثقيلة.

4- تصل سرعة الطائرة إلى 800 كم/ الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 13 ألف متر.

5- يصل مداها إلى 4500 كم بحمولة 66 طن (الحمولة القصوى)، بينما يصل مداها إلى 7800 كم، عندما تكون حمولتها 40 طنا فقط.

6- يمكنها أن تنقل مئات الأفراد من العسكريين بحد أقصى 300 جندي، كما يمكنها تحميل المركبات والمهمات العسكرية أو المدنية.

7- كانت أول رحلة تجريبية للطائرة عام 2013، وتعمل بمحركات روسية الصنع، وجعلت الصين رابع دولة في العالم يمكنها تصنيع طائرات نقل عسكري عملاقة، يزيد وزن إقلاعها عن 200 طن، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا.