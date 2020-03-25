بالفيديو... مقاتلات "سو -57" الروسية في مشاهد حصرية تكشف عن ميزاتها الخارقة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو خاصا يتعلق بتفاصيل قيام مقاتلة "سو- 57" بمهماتها، بدءا من لحظة الانطلاق مرورا بالتحليق في الأجواء وصولا إلى عملية الهبوط.

وأظهر المقطع خبرة الطيارين الروس وكيفية تحكمهم بالمقاتلات الروسية الجديدة انطلاقا من الأرض وفي الأجواء من خلال وضعيات قتالية مختلفة.

وأجرى الطيارون الروس حركات فردية وجماعية مستخدمين المقاتلات كوسيلة لعرض مهاراتهم القتالية.

ويبلغ طول المقاتلة "سو -57" 22 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 14.2 متر، كما تعد طائرة هيمنة جوية من نوع فريد، يمكنها أداء مهام متميزة في حروب المستقبل.

وتقوم شركة "سوخوي" الروسية بتصنيعها بالتعاون مع شركة "يونايتد إيركرافت" الروسية، وهي طائرة بمقعد واحد، تمتلك كرسي قذف ينتمي للجيل "4++"، وهو ما يزيد مستوى الأمان للطيار إلى درجات عالية، حيث يمكنه العمل، حتى عندما تكون الطائرة في وضع مقلوب، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.