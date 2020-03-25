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    المقاتلة الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس سو-27

    5 دول تهيمن على مبيعات الأسلحة عالميا... السعودية ومصر بين أكبر المستوردين

    © Photo / Pavel Novikov / Su-57
    رصد عسكري
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    كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.

    وذكر التقرير، الذي صدر الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، تمثل أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في العالم، خلال خمس سنوات (من 2015 إلى 2019).

    وأوضح أن مبيعات الأسلحة عالميا، خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة، مقارنة بذات الفترة بين (من 2010 إلى 2014).

    1- الولايات المتحدة الأمريكية: 

    خلال السنوات الخمس الماضية (2015 - 2019)، زادت صادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 23 في المئة، وارتفعت نسبتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 36 في المئة.

    وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أسلحتها إلى 96 دولة حول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط.

    منظومة باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ
    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    منظومة "باتريوت" المضادة للطائرات والصواريخ

    ويقول التقرير إن نصف الأسلحة الأمريكية التي يتم تصديرها إلى الشرق الأوسط، تصل إلى السعودية، وهو ما يعني أن السعودية اشترت نحو 25 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية في 5 سنوات (2015 إلى 2019).

    وزاد الطلب على الطائرات الأمريكية المتطورة عالميا، خلال تلك الفترة، خاصة من الدول الأوروبية، وأستراليا واليابان، وتايوان.

    2- روسيا:

    يقول التقرير إن مبيعات الأسلحة الروسية تراجعت بنسبة 18 في المئة خلال الخمس سنوات الأخيرة (2015 - 2019)، مقارنة بذات الفترة (2010 - 2014).

    طائرة نقل محملة بأجزاء إس-400
    © REUTERS / HANDOUT
    طائرة نقل محملة بأجزاء "إس-400"

    وعزى التقرير ذلك إلى تراجع مبيعات الأسلحة إلى الهند، التي تمثل أكبر مستورد للأسلحة الروسية على المدى الطويل، بحسب إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي.

    وأضاف: "رغم ذلك، فإن مبيعات الأسلحة الروسية حققت زيادة كبيرة لمصر والعراق، خلال ذات الفترة".

    3- فرنسا: 

    حققت فرنسا أعلى معدلات تصدير للأسلحة خلال خمس سنوات (2015 - 2019)، وأصبحت نسبتها في صادرات الأسلحة العالمية 7.9 في المئة، وهي أعلى نسبة تحققها فرنسا، مقارنة بفترات مماثلة منذ 1990.

    وحققت فرنسا في الخمس سنوات الأخيرة (2015 - 2019) زيادة قدرها 72 في المئة عن حجم مبيعات الأسلحة الفرنسية بذات الفترة (من 2010 إلى 2014).

    الرافال الفرنسية
    google.com
    الرافال الفرنسية

    وكانت مصر وقطر، والهند، من أبرز مستوردي الأسلحة الفرنسية في تلك الفترة، بحسب التقرير.

    4- ألمانيا

    تأتي ألمانيا ضمن أكبر 5 مصدري أسلحة في العالم، زادت مبيعات أسلحتها خلال الفترة (2015 - 2019) بنسبة 17 في المئة، مقارنة بصادراتها في ذات الفترة (2010 - 2014).

     

    المقاتلة الأوروبية تايفون (الإعصار)
    © Fotobank.ru/Getty Images /
    المقاتلة الأوروبية "تايفون" (الإعصار)

     

    5- الصين: 

    خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، احتلت الصين المرتبة رقم 5 بين أكبر مصدري الأسلحة عالميا، وزاد عدد الدول المستوردة للأسلحة الصينية خلال تلك الفترة إلى 53 دولة، مقارنة بـ 40 دولة خلال ذات الفترة (2010 - 2014).

    تغيرت حركة الأسلحة (الصادرات والواردات) لدول مناطق الصراع حول العالم خلال 5 سنوات.

    استوردت دول الشرق الأوسط خلال الفترة (2015 - 2019) نحو 35 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم، وحققت معدلات استيراد الأسلحة في السنوات الخمس زيادة قدرتها 61 في المئة، مقارنة بذات الفترة (2010 - 2014).

    6- السعودية:

    يقول التقرير إن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال خمس سنوات (2015 - 2019).

    وتشير الإحصائيات إلى أن واردات السعودية من الأسلحة خلال تلك الفترة زاد بنسبة 130 في المئة، مقارنة بذات الفترة (2010 - 2014).

    إف 15
    © AP Photo / Tsafrir Abayov
    إف 15

    وتشير الإحصائيات إلى أن واردات الأسلحة السعودية في الـ 5 سنوات الأخيرة (2015 - 2019) تمثل 12 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة.

    وأوضح التقرير أن 73 في المئة من واردات الأسلحة السعودية، جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 13 في المئة جاءت من بريطانيا، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.

    7- الهند: 

    تأتي الهند في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة، بعد السعودية، بينما تأتي جارتها باكستان، في المرتبة رقم 11.

    ويشير التقرير إلى أنه في بعض الأحيان، تقوم دولة واحدة بتصدير السلاح لكلا الدولتين.

    8- الإمارات: 

    جاءت الإمارات في المرتبة رقم 8 عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الـ 5 الماضية (2015 - 2019).

    طائرة إماراتية بدون طيار من طراز اتحاد 40
    © RIA Novosti . Sergei Safronov
    طائرة إماراتية بدون طيار من طراز "اتحاد 40"

    وشملت واردات الأسلحة الإماراتية صفقات مع البرازيل وأستراليا وكندا والصين وفرنسا، وروسيا وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد وتركيا، وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

    9- أذربيجان: 

    خلال السنوات الـ 5 الماضية استوردت هذه الدولة 60 في المئة من أسلحتها من إسرائيل، و31 في المئة من روسيا.

    10- أرمينيا: 

    خلال تلك الفترة كانت كل واردات الأسلحة في أرمينيا تأتي من روسيا، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

    11- تركيا: 

    تراجعت واردات الأسلحة إلى تركيا بنسبة 48 في المئة خلال السنوات الـ 5 الماضية، ويمكن تفسير ذلك بتأخر بعض صفقات الأسلحة، خاصة صفقة مقاتلات "سو 35" الشبحية، إضافة إلى حدوث تطور في صناعة الأسلحة التركية.

    12- مصر: 

    خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، تضاعفت واردات الأسلحة المصرية 3 مرات، مقارنة بذات الفترة (2010 - 2014)، بحسب التقرير، الذي أوضح أنها جاءت في المرتبة الثالثة عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بعد السعودية والهند.

    13- إسرائيل: 

    حققت إسرائيل أكبر زيادة لها على الإطلاق، في صادرات الأسلحة للعالم، وزادت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة (2015 - 2019) بنسبة 77 في المئة مقارنة بحجم صادراتها في ذات الفترة (2010 - 2014).

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, السلاح الصيني, السلاح الأمريكي, السلاح الروسي, مبيعات الأسلحة, السعودية, مصر
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