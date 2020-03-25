لأول مرة... إظهار قدرات مدفع الهاوتزر الروسي الجديد "مستا – إس" (فيديو)

أظهرت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الأربعاء، ولأول مرة قدرات مدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 مم من طراز "مستا – إس".

وتم اختبار المدفع في منطقة التدريب "ستاراتيل" الواقعة في مدينة نيجني تاجيل، حيث دمر المدفع جميع الأهداف وأتم جميع المناورات الموكلة إليه.

ويشار إلى أن الغرض من هذا المدفع هو تدمير بطاريات المدفعية والهاون وقافلات الدبابات ومراكز التحكم والاستطلاع.

وقال مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في "روستيخ": " هذه المركبة القتالية ليست أقل شأنا من المركبات المدرعة الحديثة. وتم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال والملاحة بالأقمار الصناعية وأنظمة المراقبة".

وأضاف "أنا مقتنع بأن شركاء الشرق الأوسط تأكدوا من قدرة وقوة المعدات العسكرية الروسية".