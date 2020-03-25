موقع أمريكي يصف الدبابة "تي – 95" الروسية بأنها "كابوس" للناتو

أعلن موقع أمريكي أن الدبابة الروسية "تي -95"، التي بدأ تطويرها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بقليل، كانت حلما لدى الكثيرين من قائدي الدبابات، وفي حال تم دخولها حيز الخدمة العسكرية ستكون "كابوسا" لحلف شمال الأطلسي.

ووفقا لموقع "ناشيونال إنتريست"، فإن الدبابة "تي 95" تتمتع بقدرة عالية على المناورة ومدرعة بشكل جيد، بالإضافة إلى قوة نارية ممتازة.

وأضاف الموقع أن الدبابة مجهزة بمدفع عيار 152 مم والذي يتقدم على أي نظير له بين الدبابات الأخرى، بما في ذلك الدبابات الغربية المدعمة بمدافع عيار 122 مم من شركة " Rheinmetall" الألمانية.

وتابع الموقع أنه بفضل المدفع من عيار 152 مم، فإن الدبابة سيكون لها مدى أكبر ويمكنها استخدام قذائف المدفعية التقليدية في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه كان من المقرر تزويدها بمحرك يعمل على الديزل الذي يستخدم الآن في الدبابة "أرماتا تي 14".

وأردف الموقع أنه على الرغم من عدم وجود أي معلومات حول الدبابة، فإنه على الأرجح سيتم تجهيزها بنظام دفاع نشط، بالإضافة إلى مجمع من الحماية الديناميكية.

واختتم الموقع قائلا: "إذا دخلت الدبابة حيز الإنتاج التسلسلي، فسوف تكون عدوا لا يستهان به في أرض المعركة".