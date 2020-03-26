روسيا تقترب من إنهاء التجارب الخاصة بمنظومة "إس 500" الصاروخية الجديدة

قالت الشركة المصنعة لمنظومة الدفاع الجوي الحديثة "إس-500"، بأن الاختبارات الخاصة لبعض الأنواع من صواريخ الجيل الجديد المضادة للطائرات، قد شارفت على النهاية.

وصرح فلاديمير دولبينكوف، المدير العام لمكتب التصميم الهندسي الخاص (جزء من شركة ألماز-أنتي)، أن اختبارات العناصر الفردية من الجيل الجديد من نظام صواريخ "S-500" المضادة للطائرات يجري استكمالها في روسيا الاتحادية.

مضيفا " بأن المختصين قاموا بالعمل على تطوير أحدث جيل من نظام الصواريخ المضادة للطائرات Triumfator-M، حيث تم إجراء الاختبارات وإكمالها لوحدات نظام الصواريخ المضادة للطائرات، والتي ضمت قاذفة ومكونات الرادار المتعدد الوظائف ونظام الدفاع الصاروخي".

وفي وقت سابق، أعلن مدير شركة "ألماز أنتي" بافل سوزينوف، أن منظومة الدفاع الجوي الواعدة "إس – 500" قادرة على إصابة أهداف على بعد مئات الكيلومترات عن الأرض.