شركة "توبوليف" تعلن الانتهاء من تصنيع قاذفة "تو-95 إم إس إم" الاستراتيجية

وأعلن المكتب الصحفي للشركة في مؤتمر صحفي أن شركة توبوليف بالتعاون مع مجمع تاغونوغ العلمي والتقني للطيران"بيرييف"، أعلنت الانتهاء من تصنيع أول قاذفة حديثة "تو-95 إم إس إم" وبدأ العمل على أنظمة مطورة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت توبوليف عن استكمال التحديث على نطاق صغير للدفعة الأولى من حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو- 95 إم إس".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation القاذفة الاستراتيجية "تو-95" تحلق في درجات حرارة منخفضة... فيديو

هذا وتم الانتهاء من تحديث صغير للدفعة الأولى من طائرات Tu-95MS في مارس/آذار 2020. كان الهدف من البرنامج هو استبدال جزئي للمعدات اللاسلكية وأنظمة الملاحة القديمة.

كما أفاد نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو في أغسطس/آب 2018، أنه كان من المفترض أن تسلم أول حاملة صواريخ استراتيجية حديثة Tu-95MSM للقوات المسلحة الروسية في عام 2018. على النحو الذي حددته وزارة الدفاع آنذاك، كجزء من التحديث الشامل لطائرة Tu-95MS، من المخطط تجهيزها بمحركات ومراوح ذات خصائص محسنة ومجموعة جديدة من إلكترونيات الطيران ونظام التحكم في التسلح مع مجموعة موسعة من الأسلحة المستخدمة.