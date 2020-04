شركة "توبوليف" تعلن الانتهاء من تصنيع قاذفة "تو-95 إم إس إم" الاستراتيجية

وأعلن المكتب الصحفي للشركة في مؤتمر صحفي أن شركة توبوليف بالتعاون مع مجمع تاغونوغ العلمي والتقني للطيران"بيرييف"، أعلنت الانتهاء من تصنيع أول قاذفة حديثة "تو-95 إم إس إم" وبدأ العمل على أنظمة مطورة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت توبوليف عن استكمال التحديث على نطاق صغير للدفعة الأولى من حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو- 95 إم إس".