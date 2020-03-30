سفير أمريكا في إسرائيل: مناورات "إف 35" تؤكد قوتنا العسكرية

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سيبقى قويا، ولن يتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب فريدمان، على "تويتر": "نفتخر بالقوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، التي نفذت، أمس الأحد، تدريبات جوية شاركت فيها مقاتلات "إف 35 إس"، التي حلقت في سماء جنوبي إسرائيل".

وأضاف: "لم تتأثر المناورات (البرق المتصل) بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهو ما يؤكد قوة تعاوننا العسكري، الذي سيستمر في وجه كل التحديات".

واختتمت، اليوم الاثنين، المناورات المشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي جرت في جنوبي إسرائيل، بمشاركة مقاتلات الجيل الخامس "إف 35 ".

ووفقا للخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي تم الانتهاء من تدريبات سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأمريكي في جنوبي البلاد. وتضمن التدريب تشكيلات من مقاتلات "إف 35 "، لصد التهديدات الجوية والبرية الاستراتيجية المختلفة، مع مقاتلات الشبح الإسرائيلية، والتدريب على تكتيكات عسكرية وتطبيق هجوم مشترك بين المقاتلات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن عسكريين أمريكيين قرروا إرجاء المناورات العسكرية المشتركة التي كان المقرر أن تبدأ يوم الخميس 26 آذار/ مارس الجاري.

Proud of 🇺🇸 & 🇮🇱 air forces which yesterday carried out exercise “Enduring Lightening” while steering their F-35s clear of the risks of COVID19. Our military cooperation remains as strong as ever and will continue in the face of any and all challenges. pic.twitter.com/qChny8AEV4 — David M. Friedman (@USAmbIsrael) March 30, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص، وتسبب ذلك في إلغاء الجيش الأمريكي للعديد من التدريبات العسكرية، وقامت دول أخرى بذات الخطوة، بينما دعت الأمم المتحدة لإيقاف كل الحروب حول العالم، والتركيز على مكافحة كورونا.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.