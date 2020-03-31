" الشبح"... روسيا تطور مسدسا فرديا خارقا للدروع مع نظام إطلاق لا مرئي

طور معهد الأبحاث المركزي للهندسة التابع لشركة "روستيخ" الروسية الحكومية، فردا ناريا خارقا للدروع لإطلاق النار بنظام (لا صوتي - لا مرئي).

ونشرت الخدمة الصحفية للشركة أن المسدس بعيار 9 ملم قادر على اختراق طبقة الحماية من الدرجة الثانية في الجسم.

والجديد أنه قبل ذلك، لم تستطع قذائف إطلاق النار الصامت اختراق هذه الطبقة بسبب سرعة الطيران المنخفضة - والتي تبلغ حوالي 200-300 متر في الثانية.

ويمكن للرصاصات التي تطير بسرعة 400 متر في الثانية التعامل مع هذه المهمة، لكنها لن تكوت صامتة.

حيث قام المطورون بزيادة كتلة الرصاصة، في الطرف الأمامي لتتكون من وجهين مسطحين، وهكذا، نجح المبدعون في تحقيق إطلاق صامت وعديم اللهب، مع الحفاظ على زيادة الاختراق.