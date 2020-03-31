الجيش الإسرائيلي يستخدم رادارات عسكرية للكشف عن كورونا

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، أن الجيش الإسرائيلي حوّل منظومات رادار، وكاميرات حرارية، لأجهزة تشخيص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب غندلمان، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "وزارة الدفاع والصناعات الحربية الإسرائيلية حولت منظومات رادار وكاميرات حرارية إلى أجهزة لتشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وزارة الدفاع والصناعات الحربية الإسرائيلية حولت منظومات رادار وكاميرات حرارية إلى أجهزة لتشخيص المصابين في فيروس كورونا من خلال جس نبضهم وقياس درجة حرارتهم ووتيرة ننفسهم.



هذه هي العبقرية الإسرائيلية بعينها التي تستخدم لصالح المواطنين والبشرية بأسرها. pic.twitter.com/O8jJtwBaLy — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 31, 2020

وتابع: "يتم ذلك من خلال جس نبضهم وقياس درجة حرارتهم ووتيرة النفس"، مضيفا: "هذه هي العبقرية الإسرائيلية بعينها، التي تستخدم لصالح المواطنين والبشرية بأسرها".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 4347 حالة، مؤكدة تسجيل 100 إصابة جديد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وصل إلى إسرائيل أول 27 جهاز تنفس اصطناعي و-8 ملايين كمامة وقائية اشترتها غرفة العمليات الوطنية المكلفة بشراء المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا المكونة من وزارة الصحة ومكتب رئيس الوزراء والموساد والجيش.



الجهود لشراء أجهزة تنفس اصطناعي أخرى والمعدات الطبية اللازمة تستمر دون هوادة. pic.twitter.com/gGX1QrAija — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 31, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 787 ألف مصاب، بينهم أكثر من 37 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 165 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 164 ألف مصاب وأكثر من 3100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 101 ألف إصابة، وأكثر من 11500 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الثلاثاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 87 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، ثم ألمانيا بأكثر من 67 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، بعد فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 44 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 22 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 10 آلاف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.