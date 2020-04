تعمي أو تسقط...الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تصبح تهديدا حقيقيا

علاوة على ذلك، فإنه قد يبقى من وجه ضربة في المدار مجهولا، وفقًا لمؤلفي التقارير التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ومؤسسة العالم الآمن. ونشر موقع Popular Mechanics مقتطفات من الوثائق.

تمتلك الصين وروسيا صواريخ قادرة على إسقاط أقمار صناعية في مدارات أرضية منخفضة. تقوم الصين بتطوير ثلاثة مجمعات من هذا القبيل في وقت واحد، تسمى " ASAT". منظومة CK-19 (ضمن مجمعات أسات) تعمل الآن. تم اختبار صاروخها، وهو أحد أنواع الصواريخ البالستية المتوسطة المدى

21، خمس مرات على الأقل، فهو يجمع بين التكنولوجيا البالستية وأنظمة التوجيه المضادة للطائرات. وفقًا لمعلومات المخابرات الأمريكية، تقوم الصين أيضًا بإنشاء ليزر أرضي لمكافحة الأقمار الصناعية، وستبدأ اختباراتها في عام 2020.

كما تم تصميم الصاروخ الروسي 14أ042 "نودول" لاعتراض الصواريخ البالستية في الغلاف الجوي، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتدمير الأقمار الصناعية. اجتاز نودول بالفعل سبعة اختبارات. تعمل موسكو أيضًا على تحديث نظام "كرونا" للرصد البصري في الفضاء القريب من الأرض - سيتم إنشاء جهاز إرسال ليزر "كالينا"، وهو مصمم لتعطيل أجهزة الاستشعار البصرية للمركبات الفضائية. وفقًا لـ CSIS ، يمكن استخدام نظام الليزر القتالي "بيريسفيت" لنفس الغرض.

Ministry of Defense of the Russian Federation

نظام الليزر "بيريسفيت"