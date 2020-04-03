كشف بعض خصائص القاذفة السرية "بي-21" الأمريكية

على الأرجح، لن تقوم طائرة القوات الجوية الأمريكية الواعدة B-21 رايدر بعمليات قتالية على ارتفاع منخفض. في السابق، افترض الخبراء هذا، بناءً على تصميم الطائرة، المقدم على الرسومات. الآن تم تأكيد الفرضية من قبل قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وفقًا لبوابة Aviation Week، بدأت القوات الجوية الأمريكية الآن عملية قانونية إلزامية لتقييم الأثر البيئي لقنبلة قاذفة جديدة في مواقع تمركزها. في هذا الصدد، كان على الجيش تزويد الجمهور بمزيد من المعلومات.

يقول أحد الملصقات الإعلامية للقوات الجوية الأمريكية على وجه الخصوص: "لن تستخدم الطائرة B-21 على ارتفاع منخفض أثناء التدريب".

تم تصميم القاذفة B-2 التي في الخدمة حاليًا في الأصل على أنها عالية الارتفاع، لكن المتطلبات المتغيرة في اللحظة الأخيرة أجبرت الشركة المصنعة على إعادة تصميم القاذفة حتى تتمكن من تنفيذ مهام على ارتفاع منخفض. ونتيجة لذلك، لم يكتسب الظهر شكل W البسيط، بل كان أشبه بالمنشار. B-2 مثل سابقيه B-52 و B-1B بحاجة إلى مسار تدريبي على ارتفاع منخفض. يشبه ذيل B-21 في التصميم الحالي النسخة الأصلية من B-2.

Air Force Maps Plan to Arm B-21 Stealth Bomber With Nuclear Weapons. https://t.co/u0SIn9ueyO — Joe Tuzara (@TuzaraPost) May 31, 2019

أيضا "من المتوقع أن ضجيج محرك B-21 سيكون أقل من ضجيج B-1B ، ومثل أو أقل منB-2 "، وفقا للبيانات الجديدة التي قدمتها القوات الجوية الأمريكية.

بحسب Aviation Week ، يشير هذا إلى أن B-21 ستستخدم محرك نفاث، كما هو الحال فيB-2 .

ووفقًا للجدول الزمني الحالي، فمن المخطط أن تكون الرحلة الأولى للطائرة الجديدة للقوات الجوية الأمريكية في عام 2021، ومن المخطط اعتمادها للخدمة في منتصف 2020. ومع ذلك، يشك العديد من الخبراء، بما في ذلك الجيش الأمريكي، في هذه التواريخ.