البحرية الروسية تحصل على أول غواصة نووية "بوري-أ" في أبريل

صرح رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن أليكسي رحمانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن أول غواصة نووية من فئة "بوري-أ" الجديدة (مشروع 955أ) "الأمير فلاديمير"، من المقرر تسليمها للبحرية الروسية في أبريل/ نيسان الجاري.

كان من المقرر تسليم الغواصة النووية "الأمير فلاديمير" إلى البحرية الروسية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ولكن لأسباب فنية، تم التأجيل حتى عام 2020.

وقال رحمانوف: "الغواصة في الماء، وتم أخذ جميع تعليقات وزارة الدفاع في الاعتبار وتصحيحها، السفينة جاهزة للتسليم إلى الأسطول، وآمل أن يتم ذلك في أقرب شهر، أي في أبريل".

حاليا، ثلاث غواصات من المشروع 955 "بوري"- يوري دولغوروكي، فلاديمير مونوماخ، وألكسندر نيفسكي، في المناوبة القتالية، وأكملت اختبارات الحكومة ويتم الاستعداد لتسليم الأسطول الغواصة الرئيسية من المشروع المحسن 955أ "بوري-أ"- "الأمير فلاديمير".

تم بناء أربع غواصات أخرى من مشروع "بوري-أ"- "الأمير أوليغ" و"الجنرالسيمو سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث "والأمير بوزارسكي" وهي في مراحل مختلفة من البناء.

في المجموع، من المخطط بناء سبع غواصات من المشروع المحسن 955أ للبحرية الروسية. لم يتم الكشف عن الاختلافات في الخصائص التكتيكية والتقنية للغواصات من المشروع 955 و"بوري-أ" مشروع 955أ.