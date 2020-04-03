تجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بمركبات حديثة لمكافحة التخريب

أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بحلول نهاية هذا العام، ستحصل قوات الصواريخ الاستراتيجية على خمس مركبات أخرى مضادة للتخريب بي بي دي إم "تايفون-إم". تم تصميم هذه التكنولوجيا الحديثة لإجراء الاستطلاع ومكافحة المخربين الذين يقتربون من مناطق مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجية وعلى طرق الدوريات العسكرية للمجمعات النووية المتنقلة.

كانت أنظمة الهجوم هذه وستظل الهدف الأول للعدو. تعتبر مثالية عندما يمكن تعطيل أو تدمير المجمعات الاستراتيجية قبل اندلاع الأعمال القتالية. لهذا، في أي جيش كبير في العالم يتم إعداد وحدات تخريب خاصة. ومهمة موجهي الصواريخ هي الكشف عنها وتحييدها في الوقت المناسب.

يتم التدرب على عمليات مكافحة المخربين والإرهابيين باستمرار في قوات الصواريخ الاستراتيجية لدينا. علاوة على ذلك ، يتم تخصيص مكان مهم في مثل هذه العمليات لأنظمة الحراسة والدفاع المتنقلة.

© Sputnik . Maksim Blinov مدرعة "تايفون"

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نقلا عن وزراة الدفاع، أنه تم بناء مجمع روبوتي متنقل منذ عدة سنوات لحماية صواريخ "توبول" و"يارس" النووية، التي تناوب لعدة أسابيع، بما في ذلك على طرق الدوريات. باستخدام المجمع، يمكنك إجراء استطلاع، والعثور على الأهداف الثابتة والمتحركة وتدميرها، وتوفير الدعم الناري للوحدات وحماية المواقع المهمة. هذه التقنية الفريدة من نوعها مجهزة بمعدات الاستطلاع الإلكترونية الضوئية والرادارية، وهي قادرة على توجيه الأسلحة ومرافقة وضرب المخربين في الأوضاع الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تجهيز القوات الأن بمركبات "تايفون-إم"، التي ليس لها نظائر. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تجهيز فرق قوات الصواريخ الاستراتيجية بأكثر من 30 مركبة من هذا النوع.

تم إنشاء "تايفون" على أساس ناقلة الأفراد المدرعة بي تي إر-82. تم تجهيز المركبة بنظام ملاحة ووسائل مضادة للأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو، وجهاز تصوير حراري للاستطلاع الليلي، ونظام تحديد موقع إلكتروني، وطائرة مسيرة للمراقبة من الجو. وفقًا للمصممين، فإن هذه التقنية الذكية قادرة على اكتشاف مواقع العدو على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، وعلى المخربين القادمين - حتى 3 كيلومترات.