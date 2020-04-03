الاستعداد لإقلاع طائرة "إيل-76" إلى صربيا...فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية لقطات لإعداد طائرة "إيل-76" التابعة لقوات الفضاء الروسية للتحليق إلى صربيا. تم تشكيل المجموعة الجوية بإيعاز من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين.

وأصدر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعليمات بشأن إنشاء مجموعة طيران للتسليم الفوري للمساعدات إلى جمهورية صربيا لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي.

في الوقت الحالي، طائرات إيل-76 في المطار العسكري موجودة في المطار العسكري تشكالوفسكي، ومن المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية، والتي ستنقل 87 من الأفراد العسكريين، بما في ذلك الأطباء العسكريين، واختصاصيي الفيروسات، والمعدات الطبية الخاصة، ومعدات الحماية، و16 وحدة من المعدات العسكرية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن أول طائرة من طراز "إيل-76"، تحمل متخصصين عسكريين ومعدات روسية، توجهت إلى صربيا للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وذكر التقرير أن "أول طائرة من طراز إيل-76 (طائرة نقل عسكرية روسية) على متنها متخصصون عسكريون روس ومعدات حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري إلى جمهورية صربيا للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".