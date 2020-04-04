تجهبز مدرعة أمريكية بأسلحة سوفيتية في فيتنام... صور+فيديو

بعد هزيمة واستسلام النظام الفيتنامي الجنوبي، حصل المنتصرون على أكثر من 1300 ناقلة جند مدرعة من هذا النوع سلمتها الولايات المتحدة.

تم إهداء بعض المعدات في وقت لاحق إلى البلدان التي ساعدت فيتنام في القتال ضد المعتدي في الخارج، ولكن معظمها ذهب إلى القوات المسلحة الفيتنامية.

Many carriers have been adapted to use Soviet/Russian firearms. pic.twitter.com/INfWyCIAOM — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 2, 2020

بطبيعة الحال، كانت "إم113" أدنى بكثير من "العوامات" في القوات - بي تي إر-50 من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، لكنها كانت أفضل مقارنة ب" تايب 63" التي سلمتها الصين - كانت هذه المركبات المدرعة بدائية نوعًا ما، مع جودة بناء رديئة وموثوقية منخفضة للغاية.

واضطر "الأمريكيون" لفترة طويلة للقتال مع العصابات في كمبوديا المجاورة.

A neat-looking M113 armored personnel carrier of Vietnam People Army. It carries a 12.7mm NSV, a 7.62mm PKM and a 73mm SPG-9 which resembles the ACAV loadout used by the U.S in the Vietnam War. pic.twitter.com/CJqEbI1BtH — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 1, 2020

على مدى عقود من العمل، تم تخفيض الأسطول الحالي إلى مائتي قطعة فقط. ويحاولون إبقاء النسخ المتبقية في حالة جيدة.

على الرغم من أن الفيتناميين لديهم مخزون من الأسلحة الرشاشة الثقيلة Browning M2 و M60 التقليدية، فقد تقرر إعادة تسليح ناقلات الأفراد المدرعة برشاشات "أتيوس" وبي كي إم.

Conscripts of Vietnam People Army taking some US M-113 armored personnel carriers out for a spin.



Having been rebuilt and upgraded locally, the captured American vehicles remain key assets in mechanized units of the Army. pic.twitter.com/viclR95yKt — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 2, 2020

يتم تعزيز قوة النيران أيضًا بواسطة قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات سي بي غي-9 "كوبيي"، القادرة على تدمير الأهداف بقنابل على مسافة تصل إلى 4500 متر.