جنوب أفريقيا… شركة سلاح تبدأ إنتاج أجهزة تنفس لمكافحة كورونا

أعلنت مجموعة صناعة الأسلحة في جنوب أفريقيا "دينيل"، أنها ستصمم أجهزة تنفس صناعي لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت وكالة "رويترز" إن الشركة العملاقة، المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، ستبدأ في تصنيع أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع كيانات حكومية أخرى، تشمل مؤسسات بحثية وشركات متخصصة في التقنيات الطبية.

ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو المساهمة في الحرب على فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويناشد مسؤولو الصحة حول العالم، الشركات الكبرى لتسريع عملية إنتاج أجهزة التنفس الصناعي حتى يتمكنوا من التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى.

وقال المدير التنفيذي للشركة في بيان نشرته على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد: "إن مهندسي الشركة في كل أفرعها يعملون على مدار الساعة لتطوير أجهزة تنفس صناعي وأن المستهدف إنتاجه في خطة الشركة لن يكون له حدود".

وأضاف: "نحن في مرحلة مبكرة من المشروع، ونأمل أن تكون المبادرة سببا في تخفيف الحاجة الملحة لأجهزة التنفس الصناعي التي تحتاجها المستشفيات الخاصة والعامة على السواء".

وبحسب "رويترز"، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا وصل إلى 1585 حالة، و9 حالات وفاة، وفقا لإحصائيات السبت.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 311 ألف مصاب ونحو 8500 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 130 ألف مصاب وأكثر من 12 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 124 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 97 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1400 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 89 ألف مصاب، وأكثر من 7500 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 58 ألف إصابة، وأكثر من 3600 حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 47 ألف إصابة، ونحو 5 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 23 ألف إصابة وأكثر من 500 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 21 ألف إصابة ونحو 700 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 20 ألف إصابة ونحو 1500 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 17800 إصابة، وأكثر من 1700 حالة وفاة، تليها كندا بـ 14 ألف إصابة وأكثر من 200 حالة وفاة، ثم النمسا بنحو 12 ألف إصابة، ثم البرتغال بأكثر من 11 ألف إصابة، تليها البرازيل وكوريا الجنوبية بأكثر من 10 آلاف إصابة في كل منهما، وإسرائيل التي يوجد بها أكثر من 8 آلاف مصاب.