طيار يتحدث عن "تعرق اليدين" أثناء تزويد "سو-34" بالوقود

تحدث نائب قائد السرب، الرائد أندريه دياتشينكو، عن تجربته لتزويد القاذفة المقاتلة من طراز "سو-34" الأسرع من الصوت بالوقود من الناقلة "إيل-78".

وحسب الطيار، إن التزود بالوقود يتم عند سرعة 600 كم في الساعة وعلى ارتفاع 5 كم، عندها يخرج خرطوم من خزان الوقود في نهايته سلة لها شكل مخروطي، ويقوم قائد الطائرة المتلقية للوقود بإخراج مجس الطائرة حيث يلتصق بالسلة ويتم ضخ الوقود.

وقال دياتشينكو، يعد التزود بالوقود جوا في وقت الليل أكثر صعوبة منه خلال النهار "...الفرق كبير. في الليل ترى الأضواء الجانبية للطائرة فقط، والمصباح الأمامي، والخرطوم والمجس، وتفعل كل شيء بشكل أوتوماتيكي وهادئ، لكن راحتيك ما زالتا تتعرقان".

من الجدير ذكره أن النموذج الأولي من طائرة "سو-34" قام بالطلعة الجوية الأولى في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1990. وأقبلت روسيا على تصنيع هذه الطائرات في القرن الـ21. وقد تسلمت القوات الجوية الروسية أكثر من 120 طائرة من طراز "سو-34" في الفترة 2008 - 2019.