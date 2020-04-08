ضربة ساحقة..."غراد" تغطي العدو بالنار... فيديو

شارك في المناورات نحو 400 قطعة من الأسلحة ومعدات مختلفة.

وجهت الوحدات المؤللة في المنطقة العسكرية الشرقية ضربة قوية لمجموعة أهداف في حقل التدريب "تريوخ ريتشي" في أمور. وللمرة الأولى، استخدمت أطقم قاذفات اللهب منظومة "ستريليتس" للاستطلاع لتوجيه الضربة.

يسمح الحصول على إحداثيات دقيقة بسرعة على شن ضربة فعالة على مسافة 25 كم. وساعدت النيران التي غطت "العدو" على وقف الهجوم وإحباط تقدمه.

بعد الضربة، قام الطاقم بمناورة لكي لا يصاب بنيران الرد، وغير مواقعه في أسرع وقت ممكن.