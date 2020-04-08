"ميغ-29" تدمر الأهداف الأرضية "للعدو"...فيديو

قام سرب مقاتلات "ميغ-29أس إم تي" المحدثة بأول رحلة ربيعية ودمر أهدافًا أرضية لعدو افتراضي بالقرب من أستراخان.

قامت المقاتلات بالصواريخ غير الموجهة بتدمير مركبات العدو والمدرعات. بالإضافة إلى ذلك، عمل الطاقم على اعتراض الأهداف الجوية، وتقنيات المراوغة والقتال القريب.

حضر الفعالية حوالي عشرة طواقم من مركز استراخان الجوي.

تم تصميم مقاتلة "ميغ-29" لكسب التفوق في الجو، وكذلك لتدمير الأهداف الأرضية الصغيرة. التعديلات الرئيسية للطائرة هي "ميغ-29 إس إم تي" و"ميغ-29 أو بي" و"ميغ-29كي/ كي أو بي".

وهي في الخدمة في أكثر من 25 دولة. شاركت في العديد من النزاعات العسكرية. واستخدمت في سوريا لضرب مواقع الإرهابيين.