لماذا كانت "ميغ-25" تحظى بتقييم جيد

وكانت رموزًا حقيقية للقوة العسكرية بفضل الأسلحة الصاروخية القوية والسرعة القصوى التي تصل إلى 3000 كيلومتر في الساعة. لذلك، حاولت بعض البلدان الحصول عليها حتى لمجرد الهيبة.

الآن هذه الطائرات لا تزال تخدم فقط في القوات الجوية للجزائر وسوريا. في ليبيا، على ما يبدو، لم تعد هناك نسخ عاملة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وقليلا ما ترتفع "ميغ-25" السورية إلى الجو، ولكن من حين لآخر تنفذ مهام قتالية: تنفيذ الدوريات الجوية، والتحليق للاعتراض

كما حدث، على سبيل المثال، في فبراير/ شباط 2018، عندما هاجمت الطائرات الإسرائيلية أهدافًا بالقرب من قاعدة تياس الجوية.

يتم استخدام نفس النوع من الطائرات في الجزائر بشكل أكثر نشاطًا. وبحسب بعض التقارير، فإن ما زال هناك 12 من هذه الطائرات تستخدم من تعديلات مختلفة الإعتراضية والهجومية والقاذفة للاستطلاع. يوجد أيضا طائرات للتدريبات.

وصلت أول Foxbat إلى هنا في بداية الثمانينيات. لفترة طويلة كانت أكثر الطائرات قوة في القوات الجوية لهذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا واعتبرت ورقة رابحة قوية أثناء العلاقات الصعبة مع المغرب.

لم يكن لدى المملكة المغربية، لما يقرب من ربع قرن، أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن أن تمنع طائرات ميغ- 25 من التحليق فوقها. لم تكن هذه التقنية المعقدة للغاية تعمل بأمان دائمًا - كانت هناك بعض الحوادث. هكذا، في عام 2014 سقطت المقاتلة. ولحسن الحظ، تمكن الطيار من قذف نفسه.

وفقًا للخبراء العسكريين، فإن الطائرات المتبقية قد عفا عليهم الزمن، وفي السنوات القادمة سيتعين استبدالها بطائرات أكثر تقدمًا.