الأسطول الروسي يتسلم الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف"

أعلن مصنع "سيفيرنايا فيرف" لبناء السفن أن الفرقاطة الأولى من سلسلة "الأدميرال كاساتونوف" يمكن تسليمها إلى وزارة الدفاع في أواخر مايو/ أيار أو أوائل يونيو/ حزيران.

وقال المصنع: "مع الأخذ بعين الاعتبار مسار اختبارات الحكومة، قد يتم تسليم السفينة إلى وزارة الدفاع في أواخر مايو - أوائل يونيو".

وأضاف أنه "تم الانتهاء من جميع نقاط برنامج الاختبار تقريبًا. السفينة "تشرع في البدء بالمرحلة النهائية من اختبار الحكومة". سيتم إجراؤها في بحر البلطيق، وبعد ذلك ستعود السفينة إلى المصنع لوضع اللمسات الأخيرة وتسليمها إلى الزبون.

يوم الاثنين، أفاد الأسطول الشمالي أن الفرقاطة الأولى من سلسلة المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف" أنهت برنامج اختبار الحكومة وستنتقل إلى بحر البلطيق.