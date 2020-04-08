"ميغ-31" المحدثة تحلق إلى أقصى ارتفاع في القطب الشمالي

سترتفع طواقم الطائرات المقاتلة الاعتراضية ميغ-31 إلى ارتفاع أقصى يبلغ 17 ألف متر. وسينجز الطيارون العسكريون المهام القتالية في الجزء السفلي من الستراتوسفير فوق القطب الشمالي.

قال النقيب فاديم سيرغا، رئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، إن التمارين العملية بدأت في فوج منفصل مختلط من الأسطول الشمالي. كما ستدرب أطقم المقاتلات الاعتراضية على القيام بأعمال مشتركة مع الطائرات القاذفة لتدمير "العدو" في البحر وفي البر والجو.

شاركت في التدريبات عشر طائرات من طراز "سو-24" وخمس طائرات من طراز "ميغ-31"، وجميع أفراد طاقم الطيران والهندسة في فوج الطيران، بالإضافة إلى المرشدين. سوف يحلق الطيارون في السماء ليلا ونهارا.

سو-24 عبارة عن قاذفة قنابل بجناح اجتياح عكسي. حاملة شحنات نووية تكتيكية. ميغ-31 – مقاتلة اعتراضية أسرع من الصوت لجميع الأحوال الجوية بمدى عمل بعيد.