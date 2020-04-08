البحرية الروسية تنتهي من تعديل إحداثيات القطب المغناطيسي الجنوبي للأرض

أفادت البعثة العلمية للبحرية الروسية بأن الأبحاث العلمية البحرية للقطب المغناطيسي الجنوبي للأرض، قد اكتملت، وسيتم تعديل إحداثيات موقع القطب الحالية، بالفعل على الشاطئ، بعد معالجة جميع البيانات

موسكو - سبوتنيك. وقال قائد البعثة العقيد البحري أوليغ أوسيبوف لوكالة "سبوتنيك": "كانت مهمتنا تتضمن دراسة المجال المغناطيسي في نقطة تم تحديدها الآن، من خلال الحسابات، كالقطب المغناطيسي الجنوبي. وهي تقع في بحر "دورفيل". وسيتم تحديد موقع القطب المغناطيسي الجنوبي نفسه على الشاطئ بعد

معالجة البيانات وإدخال التصحيحات مع مراعاة اختلاف قراءات المجال المغناطيسي وتطبيقها على النموذج الرياضي الحالي المحسوب للمجال المغناطيسي للأرض".

وأعاد أوسيبوف للأذهان أن الدراسات السابقة للهيئة الهيدروغرافية الوطنية أجريت في نقطة القطب المغناطيسي الجنوبي، في عام 1983 بواسطة سفينتي "الأميرال فلاديميرسكي" و"فادي بيلينجسهاوزن".

وأكملت "الأميرال فلاديميرسكي"، أمس الثلاثاء، العمل في منطقة القطب المغناطيسي الجنوبي واتجهت شمالا.

وجدير بالذكر أن القطب المغناطيسي للأرض يتحرك على مسافة عدة كيلومترات في السنة. ويركز علماء الجيوفيزياء في عملهم على موقع القطب المغناطيسي، المحسوب وفقًا لمركز البيانات العالمي للمغناطيسية الأرضية.