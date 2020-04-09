مصير مؤلم... ماذا سيحدث للمقاتلة "إف-35" في حال دخلت الأجواء الروسية؟

كشف الخبراء الروس مصير المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35" في حال قررت دخول الأجواء الروسية، وأكدوا أنها ستكون فعالة فقط ضد الأعداء غير الجاهزين لهجومها.

ووفقا لموقع "زفيزدا" الروسي، فإنه في حال انتهكت المقاتلة الأمريكية الأجواء الروسية، فإن الرادارات ستكشفها بسرعة وسيتم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار الخبراء إلى أن مصيرها سيكون عبارة عن كتلة من الحديد المنصهر تسقط بشكل متسارع مع ذيل من اللهب إلى الأرض.

ويشار إلى أن المقاتلة تتمتع بالقدرة على تفادي المضادات الأرضية، و تصنع المقاتلة من 300 ألف قطعة، وخوذة الطيار تمكنه من رؤية الأرض في الليل والنهار، ويمكنه عبرها رؤية كل أجهزة الطائرة الحيوية، وخزان الوقود يتسع لـ 18000 لتر، أي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة "إف 16"، وينبغي على طاقم الطائرة ومهندسيها والطاقم الأرضي معرفة 500 مصطلح عن الطائرة للتمكن من تفعيلها.